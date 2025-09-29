Санду: РФ не откажется от запугивания Молдовы, но выборы дали нам мандат на вступление в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду считает, что несмотря на потраченные Россией средства, молдавские избиратели дали правительству сильный мандат на вступление в ЕС.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

По ее словам, результат вчерашних парламентских выборов не является победой какой-то партии, но это победа Республики Молдова.

Санду поблагодарила граждан за стойкость, которую они проявили перед лицом российской пропаганды и подкупа избирателей.

"Наше единство защитит нас в эти трудные времена и поможет нам достичь наших целей. Результат – это не победа партии, а победа страны. Вчерашнее голосование – это сильный мандат на вступление в ЕС", – заявила президент.

По ее словам, самым важным является то, что молдаване решили за Республику Молдова, несмотря на все деньги, потраченные Россией. В этом контексте Майя Санду заявила, что ожидает новых вызовов со стороны Москвы, которая хочет отвлечь страну от европейского пути.

"Понятно, что Россия не откажется полностью от своих действий по запугиванию Республики Молдова, но я считаю, что граждане убедительно продемонстрировали на этих выборах, что мы – люди с достоинством и мужеством. Молдова – маленькая, но сильная страна. Эта кампания показала, что у нас есть уязвимые места, но также есть дееспособные институты и преданные своему делу люди," – отметила она.

Наконец глава государства призвала к социальной сплоченности и подчеркнула, что все граждане, независимо от того, за кого они проголосовали, должны внести свой вклад в развитие Республики Молдова и обеспечение лучшего будущего для своих детей.

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

