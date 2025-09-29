Премʼєр Фінляндії захворів напередодні важливих європейських самітів

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо скасував участь у дискусії в понеділок через хворобу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі уряду Фінляндії.

Орпо у понеділок мав узяти участь у дискусійному заході в головній бібліотеці міста Тампере, але його скасували через "грип і високу температуру" у премʼєра.

"Замісники прем'єр-міністра будуть визначатись у кожному конкретному випадку", – ідеться в повідомленні.

Про хворобу премʼєр-міністра Фінляндії стало відомо напередодні двох європейських самітів у Копенгагені, в яких він мав узяти участь.

У середу, 1 жовтня, відбудеться неформальна зустріч членів Європейської ради, а в четвер, 2 жовтня, – засідання Європейської політичної спільноти. Наразі невідомо, хто замінить на них Орпо.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доєднається до неформального засідання лідерів ЄС 1 жовтня у Копенгагені по відеозв’язку, але особисто візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.