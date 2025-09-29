Премьер Финляндии заболел накануне важных европейских саммитов

Финский премьер-министр Петтери Орпо отменил участие в дискуссии в понедельник из-за болезни.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

Орпо в понедельник должен был принять участие в дискуссионном мероприятии в главной библиотеке города Тампере, но его отменили из-за "гриппа и высокой температуры" у премьера.

"Заместители премьер-министра будут определяться в каждом конкретном случае", – говорится в сообщении.

О болезни премьер-министра Финляндии стало известно накануне двух европейских саммитов в Копенгагене, в которых он должен был принять участие.

В среду, 1 октября, состоится неформальная встреча членов Европейского совета, а в четверг, 2 октября, – заседание Европейского политического сообщества. Пока неизвестно, кто заменит на них Орпо.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к неформальному заседанию лидеров ЕС 1 октября в Копенгагене по видеосвязи, но лично примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.