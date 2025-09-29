У Латвії коаліційні партії посварилися через пропозицію виходу зі Стамбульської конвенції

Майже рівно за рік до виборів до 15-го Сейму Латвії, які відбудуться в жовтні 2026 року, в уряді пересварилися коаліційні партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

До коаліції, яка тримається в Сеймі на крихких 52 голосах, входять три політичні сили (25 мандатів депутатів Сейму – у "Нової Єдності", 16 – у СЗС, 8 – у "Прогресивних", уряд підтримують ще троє незалежних депутатів: Ігор Раєв, Олег Буров і Скайдріте Абрама.

Це досить крихка, але стабільна більшість – принаймні досі коаліції вдавалося проводити рішення через Сейм. Однак попереду – розгляд державного бюджету на 2026 рік, який відбуватиметься вже в передвиборчій атмосфері.

Вибори до Сейму відбудуться 2 жовтня наступного року, і немає сумнівів, що опозиція – "Об'єднаний список" (13 депутатів), Національне об'єднання (12), "Латвія на першому місці" (8), "Стабільності!" (8) – щонайменше використає парламентську трибуну для критики уряду і власної розкрутки.

25 вересня СЗС проголосував разом з опозицією фактично за початок у Сеймі процедури виходу Латвії зі Стамбульської конвенції, залишивши в меншості партнерів по коаліції – "Нову Єдність" і "Прогресивних". Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня ("Нова Єдність") розцінила це як порушення коаліційної угоди.

"Прогресивні" заявили, що прем'єрка повинна притягнути СЗС до відповідальності, показавши, що "Нова Єдність" все ще здатна керувати урядом і коаліцією.

У політичних кулуарах поповзли чутки, що скандал може завершитися відставкою міністра добробуту Рейніса Узулніекса (СЗС), адже його відомство відповідає за виконання зобов'язань, що накладаються Стамбульською конвенцією. Рішення про відсторонення міністра могло б стати початком урядової кризи – СЗС такого не потерпить, ясно дав зрозуміти депутат Сейму від цієї політичної сили Улдіс Аугуліс.

Тут варто зазначити, що зобов'язання ратифікувати Стамбульську конвенцію було однією з умов створення нинішньої коаліції. І "Нова Єдність", і "Прогресивні" завжди були прихильниками цього кроку, а СЗС – заради входження в уряд після п'ятирічної відсидки в опозиції – пом'якшив свою традиціоналістську позицію.

Уряд "на трьох" було створено, і незабаром коаліція ратифікувала цей документ. Тепер у передвиборчій атмосфері СЗС відступає, голосуючи разом з опозицією.

Передбачалося, що конфлікт усередині коаліції буде розв'язано – в той чи інший бік – у понеділок, 29 вересня, на традиційних зборах урядових партій.

Однак поки що Евіка Сіліня фактично взяла тайм-аут до 7 жовтня, доручивши міністрові добробуту Рейнісу Узулніеку, який представляє СЗС, пояснити, що Міністерство добробуту зробило для виконання зобов'язань за так званою Стамбульською конвенцією. Відставки міністра Сіліня не просила.

Перепочинок на тиждень може як дати політикам час охолонути і помиритися в ім'я стабільності Кабінету міністрів, так і, навпаки, посилити протиріччя.

Нагадаємо, влітку 2023 року Європейський Союз ратифікував Стамбульську конвенцію.