В Латвии коалиционные партии поссорились из-за предложения выхода из Стамбульской конвенции

Почти ровно за год до выборов в 15-й Сейм Латвии, которые состоятся в октябре 2026 года, в правительстве перессорились коалиционные партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В коалицию, которая держится в Сейме на хрупких 52 голосах, входят три политические силы (25 мандатов депутатов Сейма – у "Нового Единства", 16 – у СЗС, 8 – у "Прогрессивных", правительство поддерживают еще трое независимых депутатов: Игорь Раев, Олег Буров и Скайдрите Абрама.

Это довольно хрупкое, но стабильное большинство – по крайней мере до сих пор коалиции удавалось проводить решения через Сейм. Однако впереди – рассмотрение государственного бюджета на 2026 год, которое будет проходить уже в предвыборной атмосфере.

Выборы в Сейм состоятся 2 октября следующего года, и нет сомнений, что оппозиция – "Объединенный список" (13 депутатов), Национальное объединение (12), "Латвия на первом месте" (8), "Стабильности!" (8) – как минимум использует парламентскую трибуну для критики правительства и собственной раскрутки.

25 сентября СЗС проголосовал вместе с оппозицией фактически за начало в Сейме процедуры выхода Латвии из Стамбульской конвенции, оставив в меньшинстве партнеров по коалиции – "Новое Единство" и "Прогрессивных".

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") расценила это как нарушение коалиционного соглашения. "Прогрессивные" заявили, что премьер-министр должна привлечь СЗС к ответственности, показав, что "Новое Единство" все еще способно управлять правительством и коалицией.

В политических кулуарах поползли слухи, что скандал может завершиться отставкой министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗС), ведь его ведомство отвечает за выполнение обязательств, налагаемых Стамбульской конвенцией. Решение об отстранении министра могло бы стать началом правительственного кризиса – СЗС такого не потерпит, ясно дал понять депутат Сейма от этой политической силы Улдис Аугулис.

Здесь стоит отметить, что обязательство ратифицировать Стамбульскую конвенцию было одним из условий создания нынешней коалиции. И "Новое Единство", и "Прогрессивные" всегда были сторонниками этого шага, а СЗС – ради вхождения в правительство после пятилетней отсидки в оппозиции – смягчил свою традиционалистскую позицию.

Правительство "на троих" было создано, и вскоре коалиция ратифицировала этот документ. Теперь в предвыборной атмосфере СЗС отступает, голосуя вместе с оппозицией.

Предполагалось, что конфликт внутри коалиции будет разрешен – в ту или иную сторону – в понедельник, 29 сентября, на традиционном собрании правительственных партий.

Однако пока что Эвика Силиня фактически взяла тайм-аут до 7 октября, поручив министру благосостояния Рейнису Узулниеку, представляющему СЗС, объяснить, что Министерство благосостояния сделало для выполнения обязательств по так называемой Стамбульской конвенции. Отставки министра Силиня не просила.

Передышка на неделю может как дать политикам время остыть и помириться во имя стабильности Кабинета министров, так и, наоборот, усилить противоречия.

Напомним, летом 2023 года Европейский Союз ратифицировал Стамбульскую конвенцию.