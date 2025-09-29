В повестке дня саммита лидеров ЕС 1 октября два пункта: Украина и оборона ЕС

Повестка неформального саммита Европейского совета, который состоится в Копенгагене 1 октября, состоит из двух тем: Украина и ее финансовая поддержка в ближайшие годы, а также вопросы обороны ЕС до 2030 года в рамках инициативы "Готовность 2030" (Readiness 2030).

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил высокопоставленный представитель ЕС, знакомый с подготовкой саммита Евросовета, на условиях анонимности.

Лидеры ЕС 1 октября в Копенгагене обсудят Украину и вопросы обороны ЕС.

"На столе неформального Европейского совета будут два ключевых вопроса: оборона и Украина", – сказал собеседник "Европейской правды".

Что касается Украины, по его словам, будут обсуждаться три темы: "финансирование Украины со стороны ЕС в ближайшие годы, расширение ЕС и 19-й пакет санкций ЕС против России".

Относительно обороны источник "Европейской правды" подчеркнул возрастающую срочность, с которой рассматривается эта тема, "в частности в контексте недавних нарушений воздушного пространства некоторых европейских стран с помощью дронов и истребителей".

"Дискуссия, которая состоится в Копенгагене, поможет сформировать выводы, которые, как надеется президент (Европейского совета – "ЕП") Кошта, будут приняты Европейским советом в конце этого месяца", – добавил высокопоставленный представитель ЕС.

Он напомнил, что Европейская комиссия готовит соответствующий план действий, финальная версия которого будет представлена до официального заседания Европейского совета в Брюсселе 23 октября и, возможно, в тот же день утверждена лидерами ЕС.

Как ранее сообщала "Европейская правда",

президент Украины Владимир Зеленский присоединится к неформальному заседанию лидеров ЕС 1 октября в Копенгагене по видеосвязи, но лично примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.