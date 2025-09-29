Греция приобретет у Италии несколько фрегатов

Греция и Италия в понедельник подписали в Ла Специи соглашение о военно-морском сотрудничестве, а также декларацию о намерениях по приобретению 2+2 итальянских фрегатов FREMM класса Bergamini.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Соглашение подписали директора департаментов вооружений генерал-лейтенант Иоаннис Бурас и адмирал Джанчинто Оттавиани в присутствии министра обороны Греции Никоса Дендиаса и его итальянского коллеги Гвидо Крозетто.

Во время визита Дендиас также встретился с Кросетто на борту фрегата ВМС Италии.

"У меня была очень интересная дискуссия с моим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, которая завершилась подписанием двух протоколов", – сказал Дендиас в интервью общественному вещателю ERT.

"Один из них действительно открывает нам двери для приобретения двух фрегатов FREMM, с возможностью приобрести еще два. Два или четыре корабля, примерно десятилетней давности, с превосходными возможностями и в отличном состоянии", – добавил он.

Дендиас отметил, что приобретение фрегатов FREMM вместе с четырьмя новыми французскими кораблями FDI Belharra и модернизацией флота MEKO значительно усилит возможности ВМС Греции.

Он также подчеркнул важность обеспечения совместимости систем вооружения между фрегатами FREMM и FDI.

"Мы вступаем в новую эру для греческих вооруженных сил, новую эру для греческих ВМС. Я считаю, что мы быстро заполняем огромный пробел, оставленный десятилетним экономическим кризисом", – сказал Дендиас.

Греция в апреле подписала соглашение о закупке 16 противокорабельных ракет у Франции.

Отметим, в ноябре прошлого года греческий министр обороны Никос Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.