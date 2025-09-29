Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) поздравил в понедельник партию "Демократия дома", которая выступает за объединение Румынии и Молдовы, с попаданием в молдавский парламент после выборов в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении партии.

В своем заявлении AUR поздравил партию "Демократия дома" с вступлением в законодательный орган в Кишиневе, "а также действующую партию власти с победой", имея в виду партию "Действие и солидарность".

"Мы разделяем те же унионистские взгляды и принадлежим к той же европейской семье, что и партия "Демократия дома", а наше сотрудничество является общеизвестным", – добавила политическая сила во главе с Георге Симионом.

Там добавили, что унионизм, то есть объединение Румынии и Молдовы, – "это проект, который лежит на сердце румынам по обе стороны Прута".

"Республика Молдова может проголосовать за изменение Конституции и воссоединение с материнской страной, Румынией, тем самым защитив Республику Молдова от возможных угроз", – считают в AUR.

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

Результат "Демократии дома" – 5,62% – стал сенсацией парламентских выборов-2025 в Молдове. Это первый случай, когда в парламент страны прошла открытая партия унионистов – то есть тех, кто выступает за ликвидацию независимости Молдовы и ее присоединение к Румынии.

Лидер партии Василе Костюк ранее сотрудничал с ФСБ России, а сейчас ориентируется на антиукраинских и антиевропейских политиков в Румынии.

