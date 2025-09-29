У Польщі відмовились карати через прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа

Прокуратура у Варшаві відмовила в порушенні справи у звʼязку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прокуратура сказала у відповідь на запит депутата Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуша Матецького.

У відповіді на запит, який Матецький опублікував у соцмережах, зазначено, що прокурор ще 8 вересня вирішив не порушувати справи через демонстрацію прапора ОУН-УПА.

Конкретного обґрунтування такого кроку там не наводиться.

Депутат від "ПіС" назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом" і повідомив, що направив запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі.

"Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандитизм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях", – додав він.

Раніше обурення показом прапора ОУН-УПА висловив президент Польщі Кароль Навроцький, закликавши заборонити демонстрацію "бандерівського прапора".

Повідомлялось, що Навроцький планує внести до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму".

