В Польше отказались наказывать из-за флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа

Прокуратура в Варшаве отказала в возбуждении дела в связи с демонстрацией флага ОУН-УПА во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в августе 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом прокуратура сообщила в ответ на запрос депутата Сейма от правой партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого.

В ответе на запрос, который Матецкий опубликовал в соцсетях, указано, что прокурор еще 8 сентября решил не возбуждать дела из-за демонстрации флага ОУН-УПА.

Конкретного обоснования такого шага там не приводится.

Депутат от "ПиС" назвал такое решение прокуратуры "невероятным скандалом" и сообщил, что направил запросы министру юстиции и генеральному прокурору Польши.

"Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли в Польше безнаказанно пропагандировать бандитизм? Поляки должны знать правду. Мы не позволим релятивизировать преступления и скрывать виновных в таких решениях", – добавил он.

Ранее возмущение показом флага ОУН-УПА выразил президент Польши Кароль Навроцкий, призвав запретить демонстрацию "бандеровского флага".

Сообщалось, что Навроцкий планирует внести в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".

