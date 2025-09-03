Самолет с президентом Литвы не мог сесть в Вильнюсе из-за сообщения о дроне

Самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за информации о том, что в воздушном пространстве может находиться неизвестный дрон.

Об этом рассказал представитель литовского президента Томас Бержинскас, слова которого приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По данным ресурса Flightradar24, самолет с Науседой на борту вылетел из Хельсинки в 19:10, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21:17.

"При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", – сказал спикер.

Компания Oro navigacija уточнила, что сообщение о дроне над районом Лепкальнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uosta.

"Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов", – говорится в комментарии компании.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.

На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.