У Фінляндії розслідують як злочин продаж трофейного бронежилета військового РФ

У Фінляндії розслідують як дрібний воєнний злочин продаж на онлайн-платформі бронежилета російського військового, "затрофеєного" в Україні.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На початку літа у Фінляндії виставили на продаж на локальну онлайн-платформу, подібну до Olx, бронежилет російського військовослужбовця. Продавець стверджує, що його зняли з росіянина, який потрапив в полон в Україні.

Оголошення стало приводом для кримінального провадження, оскільки заволодіння майном військовополоненого за Женевськими конвенціями вважається злочином.

Розслідування все ще триває, встановити особу продавця поки не вдалося.

У Фінляндії це перше за дуже багато років розслідування щодо дрібного воєнного злочину. Останнє таке провадження реєстрували у 2006 році. За відповідними статтями загрожує штраф або позбавлення волі на термін до двох років.

Нагадаємо, у березні 2025 року суд у Фінляндії визнав засновника і колишнього командира російського військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні і засудив його до довічного ув'язнення.

Також у Фінляндії відкрили провадження щодо колишнього "вагнерівця", який виїхав з Росії і попросив притулку.