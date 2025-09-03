В Финляндии расследуют как преступление продажу трофейного бронежилета военного РФ

В Финляндии расследуют как мелкое военное преступление продажу на онлайн-платформе бронежилета российского военного, "затрофеенного" в Украине.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В начале лета в Финляндии выставили на продажу на локальную онлайн-платформу, подобную Olx, бронежилет российского военнослужащего. Продавец утверждает, что его сняли с россиянина, попавшего в плен в Украине.

Объявление стало поводом для уголовного производства, поскольку завладение имуществом военнопленного по Женевским конвенциям считается преступлением.

Расследование все еще продолжается, установить личность продавца пока не удалось.

В Финляндии это первое за очень много лет расследование по мелкому военному преступлению. Последнее такое производство регистрировали в 2006 году. По соответствующим статьям грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в марте 2025 года суд в Финляндии признал основателя и бывшего командира российской военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) виновным в совершении военных преступлений в Украине и приговорил его к пожизненному заключению.

Также в Финляндии открыли производство в отношении бывшего "вагнеровца", который выехал из России и попросил убежища.