У Фінляндії інфлюенсера оштрафували на 30 тисяч євро за рекламу азартних ігор

У Фінляндії низці інфлюенсерів заборонили продовжувати націлену на фінів рекламу азартних ігор від іноземних компаній, одному доведеться сплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро за порушення першого попередження.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Фінська поліція підтвердила заборону для двох інфлюенсерів продовжувати займатися рекламою азартних ігор у своїх соцмережах під загрозою штрафу у розмірі 30 тисяч євро.

Таке фінансове попередження виставили, щоб продовження діяльності не виглядало привабливішим, аніж виконання припису.

Третьому інфлюенсеру доведеться сплатити 30 тисяч євро за ігнорування заборони, яка спершу теж супроводжувалася лише погрозою штрафом.

У поліції зазначили, що у всіх трьох випадках йшлося про довготривалу рекламу з використанням низки онлайн-платформ. Інфлюенсери розміщували рекламу із-за кордону.

"Схоже, існує загальне хибне уявлення, що реклама азартних ігор, спрямована на Фінляндію, не підпадає під заборони, якщо здійснюється з-за кордону. Але це не так, рекламувати азартні ігри на території країни дозволено лише Veikkaus Oy", – зазначив головний інспектор Томі Саллінен.

Згадана компанія – монополіст у державній власності, її діяльність регулюється фінським законом про лотереї і зарегульована таким чином, щоб максимально обмежити ризики, пов’язані з азартними іграми.

Нагадаємо, продаж міцного алкоголю у Фінляндії також здійснюється у єдиній спеціалізованій мережі магазинів державної власності з жорсткими правилами. Чинний уряд планує дещо послабити обмеження та допустити у звичайні супермаркети пиво та сидр.

