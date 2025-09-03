В Финляндии инфлюэнсер оштрафован на 30 тысяч евро за рекламу азартных игр

В Финляндии ряду инфлюенсеров запретили продолжать нацеленную на финнов рекламу азартных игр от иностранных компаний, одному придется заплатить штраф в размере 30 тысяч евро за нарушение первого предупреждения.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Финская полиция подтвердила запрет для двух инфлюенсеров продолжать заниматься рекламой азартных игр в своих соцсетях под угрозой штрафа в размере 30 тысяч евро.

Такое финансовое предупреждение выставили, чтобы продолжение деятельности не выглядело более привлекательным, чем выполнение предписания.

Третьему инфлюенсеру придется заплатить 30 тысяч евро за игнорирование запрета, который сначала тоже сопровождался лишь угрозой штрафом.

В полиции отметили, что во всех трех случаях речь шла о долговременной рекламе с использованием ряда онлайн-платформ. Инфлюенсеры размещали рекламу из-за рубежа.

"Похоже, существует общее заблуждение, что реклама азартных игр, направленная на Финляндию, не подпадает под запреты, если осуществляется из-за рубежа. Но это не так, рекламировать азартные игры на территории страны разрешено только Veikkaus Oy", – отметил главный инспектор Томи Саллинен.

Упомянутая компания – монополист в государственной собственности, ее деятельность регулируется финским законом о лотереях и зарегулирована таким образом, чтобы максимально ограничить риски, связанные с азартными играми.

Напомним, продажа крепкого алкоголя в Финляндии также осуществляется в единой специализированной сети магазинов государственной собственности с жесткими правилами. Действующее правительство планирует несколько ослабить ограничения и допустить в обычные супермаркеты пиво и сидр.

