Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище

В среду, 3 сентября, парламент Греции принял закон, ужесточающий наказание для просителей убежища, которым отказали, а также ускоряет их возвращение в страны происхождения.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Греция оказалась на передовой миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда более миллиона человек, бежавших от войны и бедности на Ближнем Востоке и в Африке, пересекли границу Европы.

С тех пор миграционные потоки уменьшились. Однако нынешний рост количества прибывших из Ливии через острова Крит и Гавдос побудил правительство временно запретить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища мигрантам.

Принятый 3 сентября закон предусматривает, что нелегальные мигранты, въезжающие в Грецию из третьих стран, считающихся ЕС безопасными, и которые не имеют права на убежище, должны вернуться домой или быть задержаны на срок не менее 24 месяцев и уплатить штраф в размере до 10 тысяч евро.

Законодательство означает дальнейшее ужесточение миграционной политики консервативного правительства премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Министр миграции Танос Плеврис заявил во вторник, 2 сентября, в парламенте, что права греков, которые хотят защитить свою страну, перевешивают права тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены и кто находится в Греции нелегально.

В июле правоцентристское правительство прекратило рассмотрение просьб об убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки морем, минимум на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.

Недавно мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мероприятий по ускорению депортации.