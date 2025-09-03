Разведка Британии проанализировала похищения РФ украинских детей

Разведка Великобритании проанализировала российскую кампанию по похищению украинских детей.

Об этом говорится в анализе от 3 сентября, пишет "Европейская правда".

Как отметили в разведке Великобритании, Россия призывает молодых украинцев в российскую армию, как только им исполняется 18 лет, причем значительная часть из них была похищена с незаконно оккупированных украинских территорий еще в детстве.

В анализе отметили, что более 19,5 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями на материковую часть России и незаконно оккупированную территорию Крыма, а по некоторым открытым источникам общее количество депортированных составляет до 35 тысяч человек.

По оценкам разведки Великобритании, 6 тысяч украинских детей были переселены в сеть "перевоспитательных лагерей", откуда их отправляют в военные учебные центры, когда они достигают позднего подросткового возраста.

Отмечается, что российское высшее руководство, по крайней мере частично, "рассматривает похищенных украинских детей как потенциальный источник как текущего, так и будущего персонала для российской армии".

"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще вызовет, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищениях, если вообще о них знает", – добавили в анализе.

Стоит заметить, что в контексте похищения Россией украинских детей в среду, 3 сентября, правительство Великобритании ввело санкции против лиц, причастных к этому.

На днях разведка Британии проанализировала наступательные действия России в июле, а ранее заявила, что за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных погибшими и ранеными.