Британії може коштувати понад 2 млрд фунтів релокація афганців через витік даних

Переселення до Британії афганських громадян, яким загрожують репресії через витік даних, може коштувати понад 2 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Національний офіс аудиту порахував приблизну вартість реалізації програми Afghanistan Response Route для 7355 афганських громадян, які мають право на переїзд до Британії у зв’язку з витоком даних, що поставив під загрозу їхню безпеку.

Загальна вартість переселення цих людей може перевищувати 2 млрд фунтів стерлінгів. Ця цифра охоплює заходи, вже здійснені після 2021 року та очікувані майбутні до 2029 року.

Це суттєво більша цифра, аніж прогнозовані Міністерством оборони 850 млн фунтів без урахування юридичних витрат та можливих заявок на компенсації.

В аудиторському відомстві зазначили, що у Міноборони не змогли надати достатніх доказів на підкріплення своєї фінансової оцінки.

За попередні роки на програми переселення для афганських громадян витратили 563 млн фунтів.

Витік, що став причиною розширення кола осіб з правом на участь у програмі, стався на початку 2022 року, коли один з другорядних британських співробітників випадково переслав за межі захищеної урядової системи базу даних з інформацією про десятки тисяч людей.

Помилку виявили лише у серпні 2023 року після того, як деталі цього листа виринули в одному з дописів на Facebook.

У квітні 2024 року британський уряд непублічно запустив програму окремо для афганців, чиї дані таким чином потрапили до сторонніх осіб і для яких є підвищена загроза репресій з боку "Талібану". Влітку 2025 року прийом заявок на переселення за програмою закрили.

Нагадаємо, Німеччина дозволила в’їзд десяти афганським сім’ям після місяців очікування в Пакистані.