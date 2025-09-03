Британии может стоить более 2 млрд фунтов релокация афганцев из-за утечки данных

Переселение в Британию афганских граждан, которым грозят репрессии из-за утечки данных, может стоить более 2 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Национальный офис аудита посчитал приблизительную стоимость реализации программы Afghanistan Response Route для 7355 афганских граждан, имеющих право на переезд в Британию в связи с утечкой данных, поставившей под угрозу их безопасность.

Общая стоимость переселения этих людей может превышать 2 млрд фунтов стерлингов. Эта цифра охватывает меры, уже осуществленные после 2021 года и ожидаемые будущие до 2029 года.

Это существенно большая цифра, чем прогнозируемые Министерством обороны 850 млн фунтов без учета юридических расходов и возможных заявок на компенсации.

В аудиторском ведомстве отметили, что в Минобороны не смогли предоставить достаточных доказательств в подкрепление своей финансовой оценки.

За предыдущие годы на программы переселения для афганских граждан потратили 563 млн фунтов.

Утечка, ставшая причиной расширения круга лиц с правом на участие в программе, произошла в начале 2022 года, когда один из второстепенных британских сотрудников случайно переслал за пределы защищенной правительственной системы базу данных с информацией о десятках тысяч людей.

Ошибку обнаружили только в августе 2023 года после того, как детали этого письма всплыли в одном из сообщений на Facebook.

В апреле 2024 года британское правительство непублично запустило программу отдельно для афганцев, чьи данные таким образом попали к посторонним лицам и для которых есть повышенная угроза репрессий со стороны "Талибана". Летом 2025 года прием заявок на переселение по программе закрыли.

Напомним, Германия разрешила въезд десяти афганским семьям после месяцев ожидания в Пакистане.