СМИ: Еврокомиссия хочет убедить противников торгового соглашения с МЕРКОСУР

Новости — Среда, 3 сентября 2025, 14:14 — Уляна Кричковская

Европейская комиссия представит в среду, 3 сентября, на утверждение торговое соглашение ЕС с южноамериканскими странами из союза МЕРКОСУР, надеясь убедить главных критиков соглашения – Францию, Польшу и европейских фермеров – обещаниями о гарантиях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственную информацию и слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Европейский Союз и блок Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая заключили соглашение о свободной торговле в декабре прошлого года, примерно через 25 лет после начала переговоров.

Теперь оно будет вынесено на утверждение в Европейском Союзе, что требует голосования в Европейском парламенте и квалифицированного большинства среди правительств ЕС – 15 из 27 членов.

Европейская комиссия и сторонники соглашения, такие как Германия и Испания, утверждают, что соглашение с МЕРКОСУР дает возможность компенсировать потери в торговле из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и уменьшить зависимость от Китая, в частности в вопросах поставок важных минералов.

А Франция, крупнейший производитель говядины в ЕС, ранее назвала соглашение "неприемлемым", а Польша неоднократно выражала свое несогласие.

Европейский чиновник отметил, что в надежде компенсировать их опасения, Еврокомиссия предложит механизм, по которому преференциальный доступ МЕРКОСУР к чувствительным сельскохозяйственным продуктам, таким как говядина, может быть приостановлен, если импортная доля рынка или объемы вырастут на 10% или цены упадут на такую же величину.

Агентство отметило, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 3 сентября, что его страна продолжает выступать против соглашения, но больше не имеет других партнеров, которые могли бы его заблокировать. Поэтому, по его словам, крайне важно ввести такие защитные меры.

Отметим, в мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках акции протеста западнопоморских фермеров. Протест был направлен против аграрной политики ЕС, в том числе против торгового соглашения со странами МЕРКОСУР.

Тогда же несколько объединений французских фермеров блокировали дороги вокруг Парижа, требуя ослабления регуляторного давления на их отрасль.

Еврокомиссия Торговля Польша Франция
