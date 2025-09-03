В Польше после столкновения с микроавтобусом из поезда эвакуировали 300 человек
Новости — Среда, 3 сентября 2025, 14:55 —
В Поморском воеводстве Польши произошло столкновение микроавтобуса с поездом Гдыня – Хель на железнодорожном переезде в Желистшеве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Столкновение автобуса с поездом Гдыня – Хель произошло около 11:30 утра.
Предварительно установлено, что 60-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд прямо под поезд Гдыня – Глунова – Хель. В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
На месте происшествия сотрудники полиции вместе с пожарными эвакуировали около 300 человек, которые ехали в поезде.
На месте происшествия приземлился вертолет Службы спасения, который доставил водителя в больницу.
Среди пассажиров нет пострадавших. Переезд был закрыт. Железнодорожное движение между Мжезином и Шайбой приостановили.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, один человек погиб и несколько человек получили ранения, когда поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Дании в пятницу, 15 августа.
В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.