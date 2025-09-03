В Польше после столкновения с микроавтобусом из поезда эвакуировали 300 человек

В Поморском воеводстве Польши произошло столкновение микроавтобуса с поездом Гдыня – Хель на железнодорожном переезде в Желистшеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Столкновение автобуса с поездом Гдыня – Хель произошло около 11:30 утра.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд прямо под поезд Гдыня – Глунова – Хель. В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На месте происшествия сотрудники полиции вместе с пожарными эвакуировали около 300 человек, которые ехали в поезде.

На месте происшествия приземлился вертолет Службы спасения, который доставил водителя в больницу.

Среди пассажиров нет пострадавших. Переезд был закрыт. Железнодорожное движение между Мжезином и Шайбой приостановили.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, один человек погиб и несколько человек получили ранения, когда поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Дании в пятницу, 15 августа.

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.