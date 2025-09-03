"Я не бен Ладен": невʼїзний у Шенген мер Кишинева розповів про візит в Італію

Мер Кишинева Іон Чебан прокоментував недавній візит в Італію, який відбувся попри рішення Румунії закрити йому вʼїзд до Шенгенської зони з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На пресконференції у середу Чебан повідомив, що його запросили в Італію на конференцію мерів під егідою ЮНЕСКО, що дозволило отримати тимчасову візу.

"Єдине, що я можу відзначити, – це переконливий доказ, що я не становлю загрози. Якби була якась проблема, я, ймовірно, не отримав би жодної візи", – додав він.

Молдовський політик знову назвав заборону на в'їзд до Румунії "політичною" і повʼязав її з передвиборчою кампанією в Молдові.

"Я не бен Ладен, не можу становити небезпеку в цьому сенсі", – сказав Чебан.

Іон Чебан очолює політичний блок "Альтернатива" разом з опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

Румунія у липні повідомила про пʼятирічну заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Мер Кишинева назвав рішення політичним і оголосив про наміри його оскаржувати.

Минулого тижня Чебан відвідав Італію, зняв відео в Римі і розповів про співпрацю з італійською владою. У Міністерстві закордонних справ Румунії уточнили, що Італія видала йому візу до 3 вересня для участі в конференції мерів під егідою ЮНЕСКО.