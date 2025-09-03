"Я не бен Ладен": невъездной в Шенген мэр Кишинева рассказал о визите в Италию

Мэр Кишинева Ион Чебан прокомментировал недавний визит в Италию, который состоялся несмотря на решение Румынии закрыть ему въезд в Шенгенскую зону из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На пресс-конференции в среду Чебан сообщил, что его пригласили в Италию на конференцию мэров под эгидой ЮНЕСКО, что позволило получить временную визу.

"Единственное, что я могу отметить, – это убедительное доказательство того, что я не представляю угрозы. Если бы была какая-то проблема, я, вероятно, не получил бы никакой визы", – добавил он.

Молдавский политик вновь назвал запрет на въезд в Румынию "политическим" и связал его с предвыборной кампанией в Молдове.

"Я не бен Ладен, не могу представлять опасность в этом смысле", – сказал Чебан.

Ион Чебан возглавляет политический блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло, который будет участвовать в парламентских выборах в Молдове 28 сентября.

Румыния в июле сообщила о пятилетнем запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Мэр Кишинева назвал решение политическим и объявил о намерении его обжаловать.

На прошлой неделе Чебан посетил Италию, снял видео в Риме и рассказал о сотрудничестве с итальянскими властями. В Министерстве иностранных дел Румынии уточнили, что Италия выдала ему визу до 3 сентября для участия в конференции мэров под эгидой ЮНЕСКО.