У Румунії пояснили, як невʼїзний у Шенген мер Кишинева потрапив до Італії
Міністерство закордонних справ Румунії сказало, що надало меру Кишинева Іону Чебану, якому заборонено вʼїзд у Шенгенську зону, одноразовий дозвіл для відвідування заходу в Італії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G4Media.
Про присутність мера Кишинева в Італії стало відомо напередодні з його дописів у соцмережах.
Румунське МЗС сказало, що Італія як виняток надала Чебану "обмежену візу: одноразовий в'їзд, дійсний тільки для Італії і тільки до 3 вересня, для участі в конференції для мерів під егідою ЮНЕСКО".
Румунія у липні повідомила про пʼятирічну заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".
Мер Кишинева назвав рішення політичним і оголосив про наміри його оскаржувати.
Іон Чебан очолює політичний блок "Альтернатива" разом з опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.