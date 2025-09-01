У Румунії пояснили, як невʼїзний у Шенген мер Кишинева потрапив до Італії

Міністерство закордонних справ Румунії сказало, що надало меру Кишинева Іону Чебану, якому заборонено вʼїзд у Шенгенську зону, одноразовий дозвіл для відвідування заходу в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G4Media.

Про присутність мера Кишинева в Італії стало відомо напередодні з його дописів у соцмережах.

Румунське МЗС сказало, що Італія як виняток надала Чебану "обмежену візу: одноразовий в'їзд, дійсний тільки для Італії і тільки до 3 вересня, для участі в конференції для мерів під егідою ЮНЕСКО".

Румунія у липні повідомила про пʼятирічну заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Мер Кишинева назвав рішення політичним і оголосив про наміри його оскаржувати.

Іон Чебан очолює політичний блок "Альтернатива" разом з опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.