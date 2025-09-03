Експрезидент Польщі Дуда знайшов собі нову роботу

Колишній президент Польщі Анджей Дуда отримав нову роботу – він спробує себе у ролі телеведучого та стане автором і ведучим програми на Kanał Zero.

Про це повідомив журналіст Кшиштоф Становський, передає Gazeta, пише "Європейська правда".

Становський заявив, що Kanał Zero "має нового автора".

"Дуда запише 16 епізодів на 16 актуальних тем. Десятки інтерв'ю, моментальні знімки, ситуації. Спогади та погляд на актуальні проблеми", – заявив він.

За словами Становського, прем’єра запланована на 15 вересня.

Дуда вже двічі був гостем програм на Kanał Zero. Востаннє – три місяці тому, коли він коментував кандидатуру Кароля Навроцького на пост президента.

На початку серпня ЗМІ писали, що Дуда націлений на роботу в Міжнародному олімпійському комітеті, а також на громадську діяльність.

Більше про політичне майбутнє Анджея Дуди читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".