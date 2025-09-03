Экс-президент Польши Дуда нашел себе новую работу

Бывший президент Польши Анджей Дуда получил новую работу – он попробует себя в роли телеведущего и станет автором и ведущим программы на Kanał Zero.

Об этом сообщил журналист Кшиштоф Становский, передает Gazeta, пишет "Европейская правда".

Становский заявил, что Kanał Zero "имеет нового автора".

"Дуда запишет 16 эпизодов на 16 актуальных тем. Десятки интервью, моментальные снимки, ситуации. Воспоминания и взгляд на актуальные проблемы", – заявил он.

По словам Становского, премьера запланирована на 15 сентября.

Дуда уже дважды был гостем программ на Kanał Zero. Последний раз – три месяца назад, когда он комментировал кандидатуру Кароля Навроцкого на пост президента.

В начале августа СМИ писали, что Дуда нацелен на работу в Международном олимпийском комитете, а также на общественную деятельность.

Больше о политическом будущем Анджея Дуды читайте в архивном материале "ЕвроПравды".