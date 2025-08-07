ЗМІ дізнались, чим планує займатись експрезидент Польщі Дуда

Анджей Дуда, який цього тижня завершив каденцію президента Польщі, націлений на роботу в Міжнародному олімпійському комітеті, а також на громадську діяльність.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF FM.

За інформацією мовника, Дуда, як очікується, буде обраний членом Міжнародного олімпійського комітету – відповідну рекомендацію ухвалило минулого року правління Польського олімпійського комітету.

Голосування за кандидатуру експрезидента Польщі відбудеться під час сесії МОК не раніше 2026 року. Кандидатура Дуди наразі розглядається комісією МОК, яка надає рекомендації.

Крім того, за інформацією RMF FM, Дуда працює над створенням міжнародного аналітичного центру, який "об'єднає політичні та ділові кола Центральної та Східної Європи".

Водночас Анджей Дуда не планує повертатись на інше колишнє місце роботи – в Ягеллонський університет у Кракові, де він викладав з 1997 року, зокрема й під час президентства.

Речник університету повідомив, що трудовий договір з Дудою був розірваний "за згодою сторін".

Нагадаємо, новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

Більше про політичне майбутнє Анджея Дуди читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".