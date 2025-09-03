Укр Рус Eng

Шмигаль та глава Міноборони Британії обговорили роботу "коаліції рішучих"

Новини — Середа, 3 вересня 2025, 17:23 — Уляна Кричковська

Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та обговорив з ним механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У середу, 3 вересня, Шмигаль провів зустріч у Києві із Гілі, який перебуває із візитом в українській столиці.

"Серед ключових потреб України – боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію", – зазначив Шмигаль.

Міністр також розповів, що вони окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих". 

Також Шмигаль та Гілі скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. 

Нагадаємо, найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування в середу, 3 вересня, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.

У Німеччині заявляли, що президент США Дональд Трамп може взяти участь у саміті "коаліції рішучих".

