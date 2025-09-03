Шмыгаль и глава Минобороны Британии обсудили работу "коалиции решительных"

Министр обороны Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили и обсудил с ним механизмы гарантий безопасности, в частности роль "коалиции решительных".

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

В среду, 3 сентября, Шмыгаль провел встречу в Киеве с Хили, который находится с визитом в украинской столице.

"Среди ключевых потребностей Украины – боеприпасы, средства ПВО и дальнобойное оружие. Подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины для достижения длительного мира и создания условий, при которых Россия не будет иметь возможности возобновить агрессию", – отметил Шмыгаль.

Министр также рассказал, что они отдельно обсудили механизмы гарантий безопасности, в частности роль "коалиции решительных".

Также Шмыгаль и Хили скоординировали следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Напомним, ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания в среду, 3 сентября, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

В Германии заявляли, что президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите "коалиции решительных".