Ексканцлер ФРН Шредер готовий публічно свідчити про "Північний потік-2", але має умови

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтвердив готовність надати свідчення комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія щодо "Північного потоку-2", що двічі відкладалось через його нібито нездужання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Адвокат 81-річного Шредера повідомив парламентську комісію Мекленбургу-Передньої Померанії, що його клієнт готовий надати публічні свідчення, від чого раніше відмовлявся, посилаючись на вік та навантаження.

Він також сказав, що ексканцлер Німеччини готовий надати свідчення через відеозвʼязок, але за умови, що преса і відвідувачі, які перебувають у залі, "не будуть здійснювати запис відео чи фото".

Адвокат також попросив призначити допит на десяту годину, оскільки Шредер не матиме "свіжості та концентрації", яка була у нього вранці.

Якщо все піде за планом, то 17 жовтня Шредер вийде на відеозв'язок із земельним парламентом зі свого офісу в Ганновері. Це стане третьою спробою допитати 81-річного колишнього канцлера.

Шредера з початку року двічі викликали до парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії для свідчень щодо "Північного потоку-2", але обидва рази він не зʼявлявся у звʼязку з діагностованим вигоранням.

У комісії однак вимагають, аби ексканцлер Німеччини підтвердив діагноз у державного лікаря до кінця серпня, якщо відмовиться дати свідчення знову.

Сумніви у "вигоранні" Шредера виникли зокрема через його активне світське життя: наприкінці травня він з'явився в парламенті Нижньої Саксонії і стежив за виборами нового прем'єра землі.

Герхард Шредер є головою ради директорів Nord Stream 2 AG з 2016 року і вважається одним з найважливіших свідків у слідчій комісії.

Серед іншого, розслідування стосується ролі сумнозвісного фонду "Захист клімату та навколишнього середовища Мекленбург-Передньої Померанії", який фінансувався Росією і повинен був забезпечити завершення будівництва газопроводу, попри санкції США.