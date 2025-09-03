Экс-канцлер ФРГ Шредер готов публично дать показания по "Северному потоку-2"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подтвердил готовность дать показания комиссии парламента земли Мекленбург-Передняя Померания по поводу "Северного потока-2", что дважды откладывалось из-за его якобы недомогания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Адвокат 81-летнего Шредера сообщил парламентской комиссии Мекленбурга-Передней Померании, что его клиент готов дать публичные показания, от чего ранее отказывался, ссылаясь на возраст и нагрузку.

Он также сказал, что экс-канцлер Германии готов дать показания по видеосвязи, но при условии, что пресса и посетители, находящиеся в зале, "не будут осуществлять запись видео или фото".

Адвокат также попросил назначить допрос на десятую час, поскольку Шредер не будет иметь "свежести и концентрации", которая была у него утром.

Если все пойдет по плану, то 17 октября Шредер выйдет на видеосвязь с земельным парламентом из своего офиса в Ганновере. Это станет третьей попыткой допросить 81-летнего бывшего канцлера.

Шредера с начала года дважды вызывали в парламент Мекленбурга-Передней Померании для дачи показаний по "Северному потоку-2", но оба раза он не явился в связи с диагностированным выгоранием.

В комиссии, однако, требуют, чтобы экс-канцлер Германии подтвердил диагноз у государственного врача до конца августа, если откажется дать показания снова.

Сомнения в "выгорании" Шредера возникли, в частности, из-за его активной светской жизни: в конце мая он появился в парламенте Нижней Саксонии и следил за выборами нового премьера земли.

Герхард Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2 AG с 2016 года и считается одним из важнейших свидетелей в следственной комиссии.

Среди прочего, расследование касается роли печально известного фонда "Защита климата и окружающей среды Мекленбург-Передней Померании", который финансировался Россией и должен был обеспечить завершение строительства газопровода, несмотря на санкции США.