Укр Рус Eng

Навроцький прибув на зустріч з Трампом

відео
Новини — Середа, 3 вересня 2025, 18:42 — Іванна Костіна

Президент Польщі Кароль Навроцький прибув на зустріч з Дональдом Трампом до Білого дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

До візиту Навроцького над Вашингтоном пролетіли винищувачі. Це символічний жест, яким американці також вшанували пам'ять трагічно загиблого польського пілота F-16 Мацея Краков'яна.

28 серпня майор Мацей Краков'ян трагічно загинув в авіакатастрофі F-16 під час навчань перед AirSHOW в Радомі.

Раніше речниця Білого дому розповіла про вітання польського президента: "Президент Трамп з нетерпінням чекає на вітання президента Навроцького, який нещодавно переміг на історичних виборах у Польщі, в Білому домі".

Fox News підкреслив, що це не перший політ над Білим домом під час візиту польського президента. Подібний політ був організований у 2019 році, під час першого терміну Трампа, коли до Вашингтона приїжджав тодішній президент Анджей Дуда.

Переговори між двома президентами відбудуться в Овальному кабінеті і мали розпочатися о 17:25 за польським часом. Однак офіційна зустріч затрималася більш ніж на двадцять хвилин. Після цього Кароль Навроцький і Дональд Трамп проведуть пленарні переговори у форматі робочого сніданку.

У канцелярії польського президента раніше розповіли про очікувані теми першої його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однією з них будуть переговори довкола російсько-української війни. 

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Навроцький Трамп
Реклама: