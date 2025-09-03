Навроцький прибув на зустріч з Трампом

Президент Польщі Кароль Навроцький прибув на зустріч з Дональдом Трампом до Білого дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

President Trump 🇺🇸🤝🇵🇱 Polish President Karol Nawrocki pic.twitter.com/lhRq3iVlfg – Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 3, 2025

До візиту Навроцького над Вашингтоном пролетіли винищувачі. Це символічний жест, яким американці також вшанували пам'ять трагічно загиблого польського пілота F-16 Мацея Краков'яна.

WATCH: President Trump honored the memory of a fallen Polish fighter pilot with a powerful F-16 and F-35 flyover. 🇺🇸🇵🇱pic.twitter.com/Rhds5vA9Xv – Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 3, 2025

28 серпня майор Мацей Краков'ян трагічно загинув в авіакатастрофі F-16 під час навчань перед AirSHOW в Радомі.

Раніше речниця Білого дому розповіла про вітання польського президента: "Президент Трамп з нетерпінням чекає на вітання президента Навроцького, який нещодавно переміг на історичних виборах у Польщі, в Білому домі".

Fox News підкреслив, що це не перший політ над Білим домом під час візиту польського президента. Подібний політ був організований у 2019 році, під час першого терміну Трампа, коли до Вашингтона приїжджав тодішній президент Анджей Дуда.

Переговори між двома президентами відбудуться в Овальному кабінеті і мали розпочатися о 17:25 за польським часом. Однак офіційна зустріч затрималася більш ніж на двадцять хвилин. Після цього Кароль Навроцький і Дональд Трамп проведуть пленарні переговори у форматі робочого сніданку.

У канцелярії польського президента раніше розповіли про очікувані теми першої його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однією з них будуть переговори довкола російсько-української війни.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".