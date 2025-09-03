Навроцкий прибыл на встречу с Трампом

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

President Trump 🇺🇸🤝🇵🇱 Polish President Karol Nawrocki pic.twitter.com/lhRq3iVlfg – Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 3, 2025

До визита Навроцкого над Вашингтоном пролетели истребители. Это символический жест, которым американцы также почтили память трагически погибшего польского пилота F-16 Мацея Краковьяна.

WATCH: President Trump honored the memory of a fallen Polish fighter pilot with a powerful F-16 and F-35 flyover. 🇺🇸🇵🇱pic.twitter.com/Rhds5vA9Xv – Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 3, 2025

28 августа майор Мацей Краковьян трагически погиб в авиакатастрофе F-16 во время учений перед AirSHOW в Радоме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома рассказала о поздравлениях польского президента: "Президент Трамп с нетерпением ждет приветствия президента Навроцкого, который недавно победил на исторических выборах в Польше, в Белом доме".

Fox News подчеркнул, что это не первый полет над Белым домом во время визита польского президента. Подобный полет был организован в 2019 году, во время первого срока Трампа, когда в Вашингтон приезжал тогдашний президент Анджей Дуда.

Переговоры между двумя президентами состоятся в Овальном кабинете и должны были начаться в 17:25 по польскому времени. Однако официальная встреча задержалась более чем на двадцать минут. После этого Кароль Навроцкий и Дональд Трамп проведут пленарные переговоры в формате рабочего завтрака.

В канцелярии польского президента ранее рассказали об ожидаемых темах первой его встречи с президентом США Дональдом Трампом, одной из них будут переговоры вокруг российско-украинской войны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".