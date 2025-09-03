У Навроцького розповіли, про що він планує говорити на першій зустрічі з Трампом

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розповіли про очікувані теми першої його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однією з них будуть переговори довкола російсько-української війни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Державний секретар і відповідальний за зовнішньополітичний напрямок у канцелярії президента Марчин Пшидач заявив, що головними темами спілкування лідерів Польщі і США будуть "регіональна безпека та діяльність США у цьому питанні", включно з оборонним співробітництвом.

Також говоритимуть про енергетичну безпеку, економічну співпрацю та співпрацю у регіональних форматах.

"Але основна частина… буде стосуватися також переговорів і розмов, що відбуваються з одного боку між Вашингтоном і Москвою, а з іншого – між Києвом і Москвою", – сказав Пшидач.

Він також прокоментував резонанс довкола того, що до складу делегації Навроцького не запросили представників МЗС Польщі.

Літак президента Польщі приземлився на базі ВПС "Ендрюс" у Мериленді вже вночі за українським часом. Згідно з офіційною програмою візиту, Трамп прийме Навроцького у Білому домі об 11:00 за Вашингтоном – 18:00 за київським часом, а переговори в Овальному кабінеті почнуться приблизно за пів години.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Також повідомляли про скандал між МЗС і канцелярією президента Польщі через інструкції для Навроцького у зв’язку з візитом до США.