После встречи "коалиции решительных" в четверг в Париже её участники позвонят Трампу

Европейские лидеры, которые примут участие в заседании "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании в четверг в Париже, позвонят президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу после завершения дискуссии.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили организаторы события в Елисейском дворце.

После окончания переговоров в рамках "коалиции решительных" европейские лидеры свяжутся с президентом США.

"Президент Республики будет сопредседательствовать вместе с премьер-министром Великобритании, господином Киером Стармером, на заседании "коалиции решительных" в гибридном формате утром в четверг, 4 сентября 2025 года, в Елисейском дворце", – сообщили в канцелярии президента Франции.

Встреча "коалиции решительных" начнётся в 11:00 по киевскому времени.

На 15:00 по Киеву запланирован совместный звонок Трампу.

В Елисейском дворце, однако, не уточнили, кто именно примет участие в звонке – все участники переговоров в рамках "коалиции решительных" или только лидеры, находящиеся физически в Париже.

На 16:00 по киевскому времени запланирована пресс-конференция с участием президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

"Главы государств и правительств обсудят работу по гарантиям безопасности для Украины, проведённую начальниками генеральных штабов в последние недели, и сделают выводы относительно поведения России, которая продолжает отказываться от мира", – подчеркнули в офисе президента Франции.

Как сообщала "Европейская правда", встреча "коалиции решительных" назначена на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично примет в ней участие, а накануне проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидание, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить чёткие ответы о том, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.