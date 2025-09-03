Трамп "наехал" на польского журналиста за упрек в бездействии в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на упрек польского журналиста, который упомянул об отсутствии действий США в отношении РФ после вступления Трампа в должность.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на встрече с польским президентом Каролем Навроцким в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Президент США встал на защиту своих вторичных санкций в отношении Индии, когда польский журналист указал ему на отсутствие действий в отношении России.

"Откуда вы знаете, что не было никаких действий? Для вас ничего не значит введение вторичных санкций в отношении Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая? Они почти равны", – отметил Трамп.

"Можете ли вы сказать, что не было никаких действий, которые стоили России сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не закончил фазу 2 и не закончил фазу 3, но когда вы говорите, что не было никаких действий, я думаю, что вам стоит найти себе новую работу", – заявил он.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.

Президент США Дональд Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".