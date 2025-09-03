У Латвії пропонують з 2028 року призивати жінок на військову службу

Латвійська партія "Прогресивні" найближчим часом подасть на розгляд уряду пропозицію запровадити призов жінок до Служби державної охорони з 2028 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю Delfi сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, який представляє "Прогресивних".

За словами міністра, "Прогресивні" планують наступного року подати пропозицію про розширення військової служби, яка у Латвії нині поширюється тільки на чоловіків.

"Ми бачимо, що в навчанні державній обороні беруть участь і юнаки, і дівчата, тому тема гендерної рівності та залучення обох статей до Служби держоборони є актуальною. Ми порушили це питання", – сказав Спрудс.

Для розширення військового призову в Латвії необхідне також спеціальне спорядження, адаптоване для жінок, впровадження якого в Національних збройних силах Латвії вже розпочалося.

Слова Спрудса відображають прагнення Латвії до 2028 року подвоїти чисельність своїх збройних сил з 15 до 31 тисячі, що ускладнюється низьким рівнем народжуваності та старінням населення.

Раніше цього року у Данії розпочали призивати жінок до армії нарівні з чоловіками.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову, зокрема і для жінок.