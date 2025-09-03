В Латвии предлагают с 2028 года призывать женщин на военную службу

Латвийская партия "Прогрессивные" в ближайшее время подаст на рассмотрение правительства предложение ввести призыв женщин в Службу государственной охраны с 2028 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Delfi сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, представляющий „Прогрессивных".

По словам министра, "Прогрессивные" планируют в следующем году подать предложение о расширении военной службы, которая в Латвии в настоящее время распространяется только на мужчин.

"Мы видим, что в обучении государственной обороне участвуют и юноши, и девушки, поэтому тема гендерного равенства и привлечения обоих полов к службе в гособороне является актуальной. Мы подняли этот вопрос", – сказал Спрудс.

Для расширения военного призыва в Латвии необходимо также специальное снаряжение, адаптированное для женщин, внедрение которого в Национальных вооруженных силах Латвии уже началось.

Слова Спрудса отражают стремление Латвии к 2028 году удвоить численность своих вооруженных сил с 15 до 31 тысячи, что осложняется низким уровнем рождаемости и старением населения.

Ранее в этом году в Дании начали призывать женщин в армию наравне с мужчинами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва, в том числе и для женщин.