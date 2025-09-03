ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії

Європейська комісія у пропозиціях до семирічного бюджету на 2028-2034 роки пропонує подвоїти кошти, які будуть скеровані на підтримку заморських територій на кшталт Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що Гренландія у наступному семирічному бюджетному циклі ЄС отримає 530 мільйонів євро підтримки – у понад два рази більше, ніж передбачено нинішнім бюджетом.

Загалом же виконавчий орган Євросоюзу пропонує у 2028-2034 роках закласти майже 1 мільярд євро підтримки для 13 заморських країн і територій (ЗКТ), пов'язаним з ЄС, наприклад Французькій Полінезії.

"ЗКТ мають велике геополітичне і стратегічне значення для ЄС, оскільки відіграють важливу роль як критично важливі форпости Союзу в своїх географічних районах", – пояснили в Єврокомісії.

Гренландія опинилась у центрі геополітичної напруженості з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Трамп неодноразово заявляв, що Сполученим Штатам з міркувань безпеки потрібна стратегічно розташована, багата на ресурси Гренландія, і відмовився виключати застосування сили для її захоплення.

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.