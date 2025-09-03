ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии

Европейская комиссия в предложениях к семилетнему бюджету на 2028-2034 годы предлагает удвоить средства, которые будут направлены на поддержку заморских территорий, таких как Гренландия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Предложение Еврокомиссии предусматривает, что Гренландия в следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС получит 530 миллионов евро поддержки – более чем в два раза больше, чем предусмотрено нынешним бюджетом.

В целом же исполнительный орган Евросоюза предлагает в 2028-2034 годах заложить почти 1 миллиард евро поддержки для 13 заморских стран и территорий (ЗСТ), связанных с ЕС, например Французской Полинезии.

"ЗСТ имеют большое геополитическое и стратегическое значение для ЕС, поскольку играют важную роль как критически важные форпосты Союза в своих географических районах", – пояснили в Еврокомиссии.

Гренландия оказалась в центре геополитической напряженности с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенным Штатам из соображений безопасности нужна стратегически расположенная, богатая ресурсами Гренландия, и отказался исключать применение силы для ее захвата.

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.