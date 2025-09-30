Літак WizzAir рейсом до Барселони повернувся до аеропорту Варшави через несправність
Літак авіакомпанії WizzAir, що виконував рейс з Варшави до іспанської Барселони, був змушений повернутись до аеропорту польської столиці через технічну несправність.
Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".
Рано вранці 30 вересня літак з понад 150 пасажирами на борту одразу після зльоту повернувся до аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві.
Як зазначили у пресслужбі аеропорту, літак приземлився безпечно. За даними, RMF FM, причиною інциденту стала технічна несправність літака.
Повідомляється, що вівторковий рейс з Варшави до Барселони, найімовірніше, буде скасований.
Нагадаємо, увечері 2 вересня в Норвегії через дрон розвернувся пасажирський авіарейс, що прямував із Осло в місто Бардуфосс на півночі країни.
А 22 вересня літак авіакомпанії Nouvel Air ледь не приземлився на літак easyJet, який готувався до зльоту в аеропорту Ніцци.