Самолет WizzAir рейсом в Барселону вернулся в аэропорт Варшавы из-за неисправности

Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы из-за технической неисправности.

Об этом сообщает RMF FM, информирует "Европейская правда".

Рано утром 30 сентября самолет с более 150 пассажирами на борту сразу после взлета вернулся в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, самолет приземлился безопасно. По данным, RMF FM, причиной инцидента стала техническая неисправность самолета.

Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.

Напомним, вечером 2 сентября в Норвегии из-за дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

А 22 сентября самолет авиакомпании Nouvel Air едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.