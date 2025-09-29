У Норвегії через дрон розвернули пасажирський авіарейс

У неділю ввечері в Норвегії через дрон розвернувся пасажирський авіарейс, що прямував із Осло в місто Бардуфосс на півночі країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

О 23:30 за місцевим часом авіакомпанія Norwegian підтвердила: рейс, що прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися.

"Рейс, що прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через виявлення дрона" – повідомив NRK прессекретар Norwegian.

Аеропорт у Тромсе у зв’язку з цим тимчасово закрили.

За даними Flightradar, літак Norwegian розвернувся о 20:47. Водночас уже о 21:15 з аеропорту вилетів інший літак.

Раніше в неділю дрони бачили південніше – усередині забороненої для польотів дронів зони біля аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Один літак було перенаправлено до іншого аеропорту.

У суботу поліція Норвегії ухвалила рішення посилити правила польотів дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після можливих спостережень дронів біля головної авіабази в Ерланді.

Серед цих аеропортів був Брьоннейзунд, а також Буде, Евенес та Анденес.

Нагадаємо, у суботу Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів.

Після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

Читайте детальніше, що відомо про гібридну атаку РФ на Європу і якою буде відповідь.