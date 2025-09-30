В Молдове во вторник, 30 сентября, сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений при поддержке бойцов спецподразделения Fulger проводят обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдовы, информирует "Европейская правда".

Как отметили в полиции, следственные мероприятия направлены на сбор доказательств и документирование вероятных противоправных схем.

Сейчас правоохранители не сообщают подробностей о лицах или организациях, которые фигурируют в деле. Расследование продолжается.

Как известно, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

