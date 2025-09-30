У Латвії хочуть ініціювати позбавлення громадянства росолігарха Авена

В Латвії партія "Прогресивні" хоче звернутися до міністра внутрішніх справ із запитом про можливість анулювання латвійського громадянства російському олігарху Петру Авену.

Про це в інтерв’ю LSM розповів лідер "Прогресивних" Андріс Шуваєв, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив політик, з наближенням парламентських виборів в Латвії почала з'являтися риторика, "схожа на риторику Кремля", а особи, пов'язані з російським правителем Владіміром Путіним, хочуть зміцнити свій вплив у латвійській політиці.

З огляду на це, "Прогресивні" вирішили вимагати від міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса позбавлення громадянства підприємця Петра Авена.

"До цього слід повернутися, враховуючи досить дивні обставини, за яких він (Авен. – Ред.) отримав це громадянство", – додав Шуваєв.

Нагадаємо, влітку Авен, який також має латвійське громадянство, звернувся до поліції із закликом розпочати кримінальне провадження проти міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже за наклеп у зв'язку з її висловлюваннями.

У вересні минулого року Суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

А у квітні 2024 року Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана, що діяли до березня 2023 року, та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.

