В Латвии хотят инициировать лишение гражданства росолигарха Авена

В Латвии партия "Прогрессивные" хочет обратиться к министру внутренних дел с запросом о возможности аннулирования латвийского гражданства российскому олигарху Петру Авену.

Об этом в интервью LSM рассказал лидер "Прогрессивных" Андрис Шуваев, сообщает "Европейская правда".

Как отметил политик, с приближением парламентских выборов в Латвии начала появляться риторика, "похожая на риторику Кремля", а лица, связанные с российским правителем Владимиром Путиным, хотят укрепить свое влияние в латвийской политике.

Учитывая это, "Прогрессивные" решили требовать от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса лишения гражданства предпринимателя Петра Авена.

"К этому следует вернуться, учитывая довольно странные обстоятельства, при которых он (Авен. – Ред.) получил это гражданство", – добавил Шуваев.

Напомним, летом Авен, который также имеет латвийское гражданство, обратился в полицию с призывом начать уголовное производство против министра иностранных дел Латвии Байбы Браже за клевету в связи с ее высказываниями.

В сентябре прошлого года Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

А в апреле 2024 года Суд Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана, которые действовали до марта 2023 года, и указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

