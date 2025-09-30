В ЕС приветствовали план Трампа по Газе

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.

Об этом в своих соцсетях написали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает "Европейская правда".

В частности, президент ЕК, комментируя план Трампа, призвала "все стороны воспользоваться этой возможностью" и прекратить войну.

По ее словам, ЕС также готов внести свой вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке.

"Боевые действия должны завершиться предоставлением немедленной гуманитарной помощи населению Газы и немедленным освобождением всех заложников", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, она подчеркнула, что решение на основе двух государств "остается единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке".

В свою очередь Кошта отметил необходимость немедленно прекратить войну в Газе из-за сложной ситуации для мирного населения.

"Израильский и палестинский народы заслуживают того, чтобы жить бок о бок, в мире и безопасности, без насилия и терроризма. Решение о двух государствах остается единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке", – добавил он.

Как известно, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по немедленному прекращению огня в Газе и с дальнейшими планами по этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.