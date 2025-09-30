Фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною про 2 млрд євро на дрони

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування двох мільярдів євро на технологію дронів.

Про це вона сказала на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

В ході виступу фон дер Ляєн наголосила на необхідності продовжувати і посилювати військову підтримку України, "якщо ми вважаємо, що Україна є першою лінією нашої оборони".

"Тому, конкретно, ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою", – підкреслила вона.

Крім того, за словами президентки ЄК, це також дасть змогу Європейському Союзу скористатися перевагами цієї технології.

Нагадаємо, на початку вересня фон дер Ляєн заявляла про виділення авансом 6 млрд євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених російських активів, на виробництво безпілотників для України.

"Європейська правда" також повідомляла, що єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.