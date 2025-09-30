Фон дер Ляйен сообщила о договоренности с Украиной о 2 млрд евро на дроны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о договоренности с Украиной о направлении 2 млрд евро на технологию дронов.

Об этом она сказала на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда".

В ходе выступления фон дер Ляйен подчеркнула необходимость продолжать и усиливать военную поддержку Украины, "если мы считаем, что Украина является первой линией нашей обороны".

"Поэтому, конкретно, мы договорились с Украиной, что в целом 2 миллиарда евро будет потрачено на беспилотные летательные аппараты. Теперь это позволяет Украине наращивать объемы и использовать свой потенциал в полной мере", – подчеркнула она.

Кроме того, по словам президента ЕК, это также позволит Европейскому Союзу воспользоваться преимуществами этой технологии.

Напомним, в начале сентября фон дер Ляйен заявляла о выделении авансом 6 млрд евро кредита, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов, на производство беспилотников для Украины.

"Европейская правда" также сообщала, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.