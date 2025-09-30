Фінляндія направить у Данію контингент для протидії дронам
Фінляндія ухвалила рішення направити до Данії контингент для протидії безпілотникам після низки інцидентів з невідомими дронами.
Про це в Х написав фінський президент Александер Стубб, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Стубб, Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях із захисту повітряного простору і протидії гібридній діяльності.
"Щоб зробити цю підтримку конкретною, сьогодні Фінляндія вирішила направити до Данії контингент з протидії БПЛА. Фінська прикордонна служба також надасть підтримку своїми силами і засобами", – додав він.
Стубб назвав це "чудовим прикладом конкретної співпраці між країнами Північної Європи, якої ми потребуємо сьогодні".
"У майбутньому ми продовжимо узгоджувати наші підходи до протидії гібридним загрозам і сприятимемо розвитку потенціалу в Європі", – додав фінський президент.
Повідомляли, що Франція, Німеччина і Швеція відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.
Згодом Британія оголосила, що відправить у Данію засоби для протидії безпілотникам.
